Üye Girişi
Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor - Son Dakika

Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor

29.09.2021 12:28
Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor, System.String[]

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, bakanlıklar, kaymakamlık ve belediyenin projeleri sayesinde turizmden alt ve üstyapıya, spordan sosyal hizmetlere birçok alanda değişim yaşıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, bakanlıklar, kaymakamlık ve belediyenin projeleri sayesinde turizmden alt ve üstyapıya, spordan sosyal hizmetlere birçok alanda değişim yaşıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçenin kalkınması, gençlerin sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi, tarihi mekanların restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla ilgili bakanlıklar ve belediye tarafından başlatılan projeler devam ediyor.

Son yıllarda düzenlenen festivaller sayesinde daha çok turiste ev sahipliği yapan Irak sınırındaki ilçede, Emir Şaban Mahallesi'nde taştan inşa edilen "butik otel" hizmet vermeye başladı, aynı mahallede şehir stadı, halı saha ve konaklama ihtiyacına yönelik konutlar inşa edildi.

Tarihi dokusuna uygun restore edilen Emir Şaban Camisi'nin de ibadete açıldığı Çukurca'da, bazı mahallelerin içme suyu hatları yenilendi, yeni su depoları yapıldı, yollar da parke taşlarıyla daha konforlu hale getirildi.

Tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için desteklemelerde bulunan kaymakamlık ve belediye, terör saldırıları nedeniyle 1995'te boşaltılan Dutluca Mahallesi'nde yol ve sulama kanalı inşa ederek vatandaşların yeniden tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapabilmelerine imkan sağladı.

"Bölgemizde artık güvenlik problemi yaşamıyoruz"

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, devletin hayata geçirdiği kamu hizmetleriyle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle restorasyonu tamamlanan tarihi Emir Şaban Camisi'nin hizmete girdiğini belirten Kurt, "Yine belediyemizin yaptığı taziye evi, Ticaret Bakanlığının gümrük personeli için belediyemize yaptırdığı kamu konutları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto teşkilatının beraber yaptırdığı spor kompleksi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belediyeye yaptırdığı kapalı spor salonu olmak üzere toplamda 7 tesisimizin açılışını yaptık. Tesislerimiz yaklaşık 22 milyon liraya tamamlandı." dedi.

İlçede ciddi yatırımların yapıldığını, özellikle gençlerin faydalanabileceği spor tesislerinin inşa edildiğini anlatan Kurt, yapımı süren yüzme havuzu ve diğer tesislerin de ilerleyen zamanlarda tamamlanacağını aktardı.

Kurt, devlet yöneticilerinin kente ayrı bir önem verdiklerini ve yapılan hizmetleri yakından takip ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Devletimiz Çukurca'da, Hakkari'de çok güzel hizmetler yapıyor. Çukurca'mız bundan sonra devletimizin yaptığı kamu hizmetleriyle adını duyuracak. Şehrimizde, bölgemizde huzursuzluk, güvenlik problemi yaşamıyoruz ve bundan sonra yaşamayacağız. Artık terör bitti. Yapılması gereken hizmetler var. Bu hizmetlerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli bakanlarımıza ve valimize, ilimizin kıymetli siyasetçilerine ve ilçedeki çalışmalarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Artık Çukurcalı vatandaşlarımızın hizmet anlamında hiçbir eksiği kalmayacak."

"Çukurca keşfedilmemiş bir cennet"

Belediye Başkanı Ensar Dündar da göreve başladıkları günden bugüne kadar vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmet yaptıklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile şehir stadı ve halı sahanın yapımının tamamlandığını, belediyenin imkanlarıyla taziye evi, butik otel ve konaklama merkezini hizmete açtıklarını belirten Dündar, şöyle devam etti:

"Çukurca artık huzur ve güvenlik şehridir, keşfedilmemiş bir cennettir. Bundan sonra ilçemizi festivallerle, doğal güzellikleriyle, doğal ürünleriyle tanıtmak istiyoruz. Bunun en güzel örneği; yeni yaptığımız festival. Birçok ilimizden gelen misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Bundan sonra Çukurca'mız güzellikleriyle anılacak. Önümüzde 2,5 yıllık hizmet süremiz var. Düğün salonu, spor salonu, belediye hizmet binası ve buna benzer projelerimiz başlama aşamasında. Bu süre zarfında projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız."

Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor
Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor
Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor
Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor
Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor

Hakkari, Otel, Kamu, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor 12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor Azra'nın cinayetinde savcılık, 12:11 Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı 12:06 İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı
Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor 12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü 11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda

Son Dakika Haberleri
12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor
12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
11:40 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:30 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar         
12:09
Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?         
12:04
Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu         
11:57
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 12:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement