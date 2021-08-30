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Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı - Son Dakika

Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı

30.08.2021 10:57
Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı, System.String[]

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" heyecanı yaşanıyor.

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" heyecanı yaşanıyor.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçenin tanıtılması, doğa turizminin geliştirilmesi ve yöresel ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçe belediyesince, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının iş birliğiyle 1-5 Eylül'de ödüllü "3. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" düzenlenecek.

Farklı illerden birçok doğasever, ünlü fotoğrafçı, sporcu ile dağcının katılması beklenen festivalde bisiklet turu, paramotor, kano, rafting, trekking, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kentte heyecan oluşturan festivalde fotoğraf tutkunları, kentin günlük yaşamını, tarihi yapılarını, tahinin üretildiği su değirmenlerini, doğal güzelliklerini, çeltik ve susam tarlalarını fotoğraflayarak ödül almak için birbirleriyle yarışacak.

"Artık Çukurca değişiyor, kendi kabuğunu kırıyor"

Festivalin kentin tanıtımının yanı sıra ekonomisi ve sosyal hayatına da katkı sağlaması bekleniyor.

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, festivalin doğası ve insanıyla güzel olan ilçenin geleneksel bir etkinliği haline geldiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle festivalin geçen sene yapılamadığını anımsatan Kurt, bu festivalin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını ve bu yıl da yüzlerce fotoğrafçı ile sporcuyu misafir edeceklerini belirtti.

Farklı etkinliklerin yapılacağı festivalde 80 bin lira civarında ödül dağıtılacağını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikler ve fotoğraf yarışmalarıyla Çukurca'nın tanıtımına katkı sağlamayı ve ilçemizi hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda en güzel şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Önceki festivallerle ilgili çok güzel dönüşler aldık. Amacımız kaymakamlık, belediye ve kamu kurumları olarak Çukurca'nın artık terörle anılmasının ve kötü olayların önüne geçmek. Devletimizin güçlü iradesiyle burada kötü olaylar, menfi olaylar yaşanmıyor. Aksine tarım, hayvancılık yapılıyor ve üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival gibi ulusal düzeyde ses getiren festivaller yapıyoruz. Artık Çukurca değişiyor, kendi kabuğunu kırıyor ve doğasının çok güzel olduğunu, misafirlere açık olduğunu, tarihiyle, coğrafyasıyla ve sıcak kanlı insanlarıyla görülesi bir yer olduğunu tüm platformlarda fırsat buldukça Türkiye'ye, tüm dünyaya gösteriyor."

Belediye Başkanı Ensar Dündar da kentte üçüncüsü düzenlenecek festivalin heyecanı yaşandığını belirtti.

Önceki festivallerin güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini kaydeden Dündar, "3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ile ilçemizin doğal güzelliklerini ve yerel organik ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Ülkemizin değişik illerinden gelecek misafirlerimizi, kültürümüz gereği en güzel şekilde ağırlamaya hazırız. Çukurca'mızı keşfedilmemiş bir cennet olarak görüyoruz. Bütün doğasever ve fotoğraf tutkunlarını festivale bekliyoruz." dedi.

İlçe esnafın Tarık Koruçi, önceki festivallerde kent dışından gelen misafirlerin neredeyse tamamının evlerde misafir edildiğini belirterek, "İlçemiz festivalle tanıtılıyor. Yöresel ürünlerimiz, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz ve düğünlerimiz olsun bunların hepsi tanıtılıyor. Maddi olarak esnafa katkısı oluyor." diye konuştu.

Ramazan Berk de festivalin yapılmasından mutluluk duyduklarını ve heyecanla beklediklerini dile getirerek, "İlçe sakinleri olarak bu etkinlikleri olumlu buluyoruz. Buraya gelen insanlarla kaynaşıyoruz, değişik kültürleri tanıyoruz. Festivale katılacak olanları misafir etmeye hazırız, otellere gerek yok, en güzel şekilde misafir ederiz." ifadesini kullandı.

Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı
Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı
Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı
Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı
Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı

Hisarcık, Çukurca, Hakkari, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak sınırındaki Çukurca'yı festival heyecanı sardı - Son Dakika


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