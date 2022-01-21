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IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI - Son Dakika

IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI

21.01.2022 11:35

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 11 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 11 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçede 11 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçede yaşayanlar, kürekler ile evlerinin önüne biriken karları temizledi. Beyaza bürünen ilçede kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler de oluşturdu

IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI
IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI

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Hakkari, Irak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI - Son Dakika
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