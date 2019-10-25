Son Dakika Haberleri: Irak sınırındaki hain saldırıda yaralanan askerlerden iyi haber
Son Dakika Güncel Irak sınırındaki hain saldırıda yaralanan askerlerden iyi haber

Irak sınırındaki hain saldırıda yaralanan askerlerden iyi haber

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerin roketatarlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'sinin Afyonkarahisarlı olduğu belirlenirken sağlık durumlarını ise iyiye gitti öğrenildi.

Irak sınırındaki hain saldırıda yaralanan askerlerden iyi haber, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerin roketatarlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'sinin Afyonkarahisarlı olduğu belirlenirken sağlık durumlarını ise iyiye gitti öğrenildi.

Geçtiğimiz pazar günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan 5 askerin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Hain saldırıda yaralanan 5 askerden 2'sinin Afyonkarahisar'lı olduğunu bildiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaralı askerlerimiz ile ilgili bilgi verdi. Kumartaşlı, "Roketatarlı saldırıda yaralanan askerlerimizden birisinin Bolvadin Karayokuş köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Üçvş. Ünsal Tunçer, diğerinin ise Çay Merkez Nüfusuna Kayıtlı J. Uzm. Çvş. Adil Karakoç olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan askerlerin durumlarıyla ilgili gün ve gün bilgi alıyoruz. Her iki askerimizin de Perşembe günü itibariyle tedavi gördükleri Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıktılar. Yaralanan her iki askerimizde kafa travmasına bağlı olarak 5 gün boyunca yoğun bakımda tutuldular ve şu anda normal odaya çıkışları yapıldı" diyerek yaralı askerlerin baba ocaklarına gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

(Hayati Kanat/İHA)

Doğubeyazıt, Afyon, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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