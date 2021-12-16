Irak sınırındaki ilçede çocuklara mont ve bot dağıttı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da yaşayan ve geçimini sokakta müzik yaparak sağlayan Şaban Bingöl , kazandığı para ve sosyal medya aracılığıyla topladığı mont ile botları, Hakkari 'nin Derecik ilçesindeki çocuklara dağıttı. Bingöl, 2017'den beri 30 bin çocuğa mont ve ayakkabı dağıttığını söyledi.

Diyarbakır'da sokaklarda müzisyenlik yapan Şaban Bingöl, kışın sert geçtiği bölgelerdeki çocuklar için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Bingöl, hayırseverlerden gelen mont ve bot ise yolları aşarak çocuklara ulaştırıyor. Bingöl'ün son durağı ise Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi oldu. Kazandığı para ve sosyal medya aracılığıyla toplandığı mont ve botlarla Derecik ilçesine gelen Bingöl, buradaki 100 çocuğa mont, bot ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Yaptığı çalışmadan memnun olduğunu ve büyük mutluluk yaşadığını belirten Bingöl, "Her çocuğa umut olmak istiyorum, 2017'den beri 30 bin çocuğa mont ve ayakkabı dağıttım. Sadece ayakkabı, mont değil, aynı zamanda kırtasiye malzemelerini de hediye ediyorum. "Umut için el ele" sloganımız ile bugün de Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Bölek mezrasındayım. Çocuklarımızın o güzel gülüşleri dünyadaki tüm kötülükleri, savaşları, yoksullukları ortadan kaldırır" dedi.

- Hakkari