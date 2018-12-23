Son Dakika Haberleri: Irak Sınırını Bekleyen Hudut Kartallarından Selam Var

Irak Sınırını Bekleyen Hudut Kartallarından Selam Var

4 saat önce

Irak sınırını bekleyen Hudut Kartallarından selam var Mehmetçik: "Düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecek"HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2202 rakımlı Çilekli Tepe Üs Bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini sağlayan 'Hudut Kartalları', tüm...

Irak sınırını bekleyen Hudut Kartallarından selam var
Mehmetçik: "Düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecek"

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2202 rakımlı Çilekli Tepe Üs Bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini sağlayan 'Hudut Kartalları', tüm Türkiye'ye selam gönderdi.
Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe Üs Bölgesinde Irak sınır hattının güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, dinlenme alanında türküler eşliğinde çay içerek, tüm vatandaşlara ve ailelerine selam gönderdi. Türkiye-Irak sınırında dondurucu soğuğa rağmen vatani görevini yerine getiren Mehmetçik, devletin kendilerine sunduğu imkanlarla düşmana göz açtırmadıklarını belirttiler.
"Hudutlarımız emin ellerde"
Hudutların emin ellerde olduğunu ve kimsenin merak etmemesini isteyen Kastamonulu Ozan Yavuz Balcı isimli asker, "Burada zor şartlarda görev yapsak da vatan aşkı bunun üstesinden geliyor. Bizler iyiyiz. Herkese çok çok selamlar. Eşim ve aileme selam yolluyorum" dedi.
Yaklaşık 3 yıldır Hakkari Çukurca'da görev yaptığını dile getiren Sivaslı Gökhan Uzundağ da, "Hudut birliklerinden görev alıyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Evliyim, bir oğlum var. Eşime, anneme, babama ve biricik oğluma selamlar gönderiyorum" şeklinde konuştu.
"Burada hiçbir sıkıntımız yok"
Kahramanmaraşlı Ahmet Yıldız isimli asker de, üs bölgesinde çok iyi şartlarda görev yaptıklarını dile getirerek, "Hududun güvenliği bizlerden sorulur. Biz buralarda çok iyiyiz. Aileme çok çok selam yolluyorum ve biricik oğlumun gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.
"Düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecek"
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde değişik üs bölgelerinde görev aldığını söyleyen Nevşehirli Adem Sekmen ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerin neferleri olarak elimizden geldiğinin fazlasını yapmaktayız. En iyi şekilde görevimizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Aileme, biricik kızıma ve eşime çok selamlar yolluyorum. Biz burada olduğumuz sürece Türk milletinin gözü arkada kalmasın ve hiçbir şekilde düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecektir" ifadelerini kullandı.
(YLM-MSA-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:30 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:57:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Sınırını Bekleyen Hudut Kartallarından Selam Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]