Üye Girişi
Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi - Son Dakika

Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi

03.11.2021 13:53
Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi

Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani'nin Afyonkarahisar'daki tesisleri incelemesi için gönderdiği 6 kişilik teknik heyet, kentte incelemelerini sürdürüyor.

Heyette yer alan Iraklı mühendis Thamir Ahmed, AA muhabirine, incelemelerde gördüğü şeylerin çok hoşlarına gittiğini söyledi.

Buradaki yenilemeyi, ilerlemeyi Irak'a götürmek istediklerini kaydeden Ahmed, "Afyonkarahisar'daki tesisleri çok ilerlemiş gördük. Yeniz dizayn olarak gördük. Irak'taki teknoloji oraya yetişmemiş daha. Ümit ederiz ki hedefimiz bu teknolojiyi oraya götürmek." dedi.

Afyonkarahisar'daki programlarının üç gün olduğunu belirten Ahmed, şöyle konuştu:

"İlk Ankara'ya geldik. Afyonkarahisar'da da incelemelerde bulunuyoruz. Yarında döneceğiz. Gelmeden önce burayla ilgili bir fikrimiz vardı. Ama geldik kendi gözümüzle gördük. Keşke başka zamanlarda da gelme fırsatımız olsa buradaki teknolojiyi, ilerlemeyi daha yakından görebilsek. Bunu çok istiyoruz."

Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi
Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi
Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi
Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi
Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi

Karahisar, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı 14:20 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? 14:14 Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?
Belediye Başkanı tepki çeken 14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor 13:41 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı

Son Dakika Haberleri
14:21 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
14:19 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
14:14 Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?
14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü
13:47 Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti
13:45 Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor"
13:40 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı
13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak         
14:19
TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu.         
14:08
Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti         
13:48
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun         
13:24
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 14:29:23. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement