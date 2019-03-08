Son Dakika Haberleri: Irak Su Sıkıntısını Aşmak İçin Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor

Irak Su Sıkıntısını Aşmak İçin Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor

57 dakika önce

Irak Su Bakanı Cemal Adili, su sıkıntısını aşmak için ülkenin güney bölgelerinde barajlar inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Irak Su Sıkıntısını Aşmak İçin Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor, System.String[]
Irak Su Bakanı Cemal Adili, su sıkıntısını aşmak için ülkenin güney bölgelerinde barajlar inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Adili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak halkının ve özellikle de güney sakinlerinin su sıkıntısı çekmemesi için ciddi projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Irak'ın Basra vilayetinde geçen yaz yaşanan su kesintileri nedeniyle halkın büyük sıkıntı çektiğini hatırlatan Adili, bu durumun tekrarlanmaması için gerekli çalışmalara başladıklarını aktardı.

"Güney bölgelerde, tarım arazilerinin sulanması için de barajlar inşa etmeyi planlıyoruz." diyen Adili, Irak merkezi hükümetinin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de mevcut büyük barajların altyapısını güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Irak, son 39 yıldır sahne olduğu savaş döngüsü nedeniyle zarar gören altyapısı, mevcut barajların eski olması ve su yönetiminde izlenen hatalı politikalar dolayısıyla halihazırda ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyor.

Ülkedeki su krizi geçen yaz Basra'da başlayıp kısa sürede başkent Bağdat'a sıçrayan gösterilere neden olmuştu. Dünya Bankası verilerine göre, gelirinin yüzde 90'ı petrole dayalı 39 milyon nüfuslu Irak'ta, su ihtiyacı çoğunlukla Dicle ve Fırat nehirlerinden karşılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Güney, Irak, Güncel
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