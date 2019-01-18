Irak, Suriye'deki Deaş Hedeflerini Vurdu
1 saat önce
Irak topçu birlikleri, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladı.
Irak
topçu birlikleri, Suriye
'deki terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladı.
Irak'ın Anbar
vilayetinden bir kaynak, Irak ordusuna ait topçu birliklerinin kötü hava koşullarından yararlanarak saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladığını bildirdi. Anbar'a bağlı Suriye sınırındaki Kaim ilçesi Kaymakamı Ahmet Mahlavi, dün yaptığı açıklamada Irak ordusunun sınırdaki Suse, Hecin, Aştia ve Bagoz bölgelerindeki DEAŞ mevzilerine karşı operasyon hazırlığı içerisinde olduğunu söylemişti.
2017'nin sonunda terör örgütü DEAŞ'ı tüm ülkeden çıkaran Irak ordusu, zaman zaman Suriye topraklarında operasyon düzenliyor. - ERBİL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü