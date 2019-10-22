Son Dakika Haberleri: Irak: "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak"
Son Dakika Güncel Irak: 'Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak'

Irak: "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak"

58 dakika önce

Suriye'den çekilerek Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak" dedi.

Irak:

Suriye'den çekilerek Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak" dedi.

ABD askerlerinin Suriye'den IKBY üzerinden ülkeye geçmesi üzerine gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, söz konusu askerlerin ülkeye girişi için önceden izin alındığını belirterek, "Suriye'den IKBY'ye geçen ABD askerlerine buradan Irak dışına çıkmak üzere onay verilmiştir. ABD askerlerinin ülkede kalması için herhangi bir onay verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

IKBY'ye ait Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver ise yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a intikalinin merkez hükümet ve IKBY hükümetinin koordinasyonu sonucu gerçekleştirildiğini vurguladı. Yaver, söz konusu askerlerin IKBY veya Irak'ın batısına yerleştirilmesinin ABD ile Irak hükümetinin vereceği ortak bir kararla yapılacağını söyledi.

Dün ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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