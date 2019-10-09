Son Dakika Haberleri: Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi
Son Dakika Güncel Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi

Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi

1 saat önce

Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyona başlarken, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi.

Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi, System.String[]

Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyona başlarken, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi.


Irak askeri kaynakları, çok sayıda Irak askerinin Suriye sınırına sevk edildiğini belirterek, söz konusu birliklerin olası bir acil duruma karşı önlem almak için sınır bölgelerine gönderildiğini kaydetti. Öte yandan Suriye'deki iç savaştan kaçan göçmenlerin en çok barındığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de operasyon sırasında olası bir göçe karşı önlem aldığı bildirildi. IKBY İçişleri Bakanı Rebir Ahmeti, yaşanabilecek muhtemel göçe karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu sorumluluğu paylaşmaya çağırdı. - ERBİL

Türkiye, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı
ABD'den Türkiye'nin Suriye harekâtını başlatmasına küstah tepki: Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti Son Dakika: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 18:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]