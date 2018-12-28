Irak: "Suriye Sınırında ABD Askeri Yok"
1 saat önce
Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Suriye sınırında ABD askerlerinin bulunmadığını açıkladı.
Irak
Ortak Operasyon Komutanlığı, Suriye
sınırında ABD
askerlerinin bulunmadığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın geçtiğimiz günlerde Irak'a yaptığı ziyaretin ardından, Suriye sınırında ABD askerlerinin konuşlandığı iddiaları hakkında açıklama yapan Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı Yahya Resul, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Irak'taki Amerikan askeri danışmanlarının iki ülke arasındaki resmi anlaşma uyarınca ve Irak Meclisi ve hükümetinin onayıyla bulunduğunu kaydeden Resul, Suriye'den çekilecek olan ABD askerleriyle ilgili, "ABD birliklerinin Suriye'den Irak'a çekileceği konusunda henüz bir koordinasyon yok. Herhangi bir anlaşma yapılırsa bu konuyla ilgili açıklama yapılacak" dedi. - ERBİL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı
ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi
Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar