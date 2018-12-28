Son Dakika Haberleri: Irak: "Suriye Sınırında ABD Askeri Yok"

Irak: "Suriye Sınırında ABD Askeri Yok"

1 saat önce

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Suriye sınırında ABD askerlerinin bulunmadığını açıkladı.

Irak:
Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Suriye sınırında ABD askerlerinin bulunmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Irak'a yaptığı ziyaretin ardından, Suriye sınırında ABD askerlerinin konuşlandığı iddiaları hakkında açıklama yapan Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı Yahya Resul, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Irak'taki Amerikan askeri danışmanlarının iki ülke arasındaki resmi anlaşma uyarınca ve Irak Meclisi ve hükümetinin onayıyla bulunduğunu kaydeden Resul, Suriye'den çekilecek olan ABD askerleriyle ilgili, "ABD birliklerinin Suriye'den Irak'a çekileceği konusunda henüz bir koordinasyon yok. Herhangi bir anlaşma yapılırsa bu konuyla ilgili açıklama yapılacak" dedi. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:31:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak: "Suriye Sınırında ABD Askeri Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]