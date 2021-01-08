Irak, Suudi Arabistan ile Katar'ın anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Irak, Suudi Arabistan ile Katar'ın anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
08.01.2021 21:21
Irak, Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasını ve ilişkilerini normalleştirme sürecine başlatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Irak, Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasını ve ilişkilerini normalleştirme sürecine başlatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar'ın ilişkilerini normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İki ülke arasında kapsamlı uzlaşmanın sağlanması uğrunda çalışan Kuveyt Devleti'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz" denildi.
Suudi Arabistan, 2017'de Katar'ı terör gruplarını desteklemekle suçlayarak Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmeye karar vermişti. - ERBİL
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