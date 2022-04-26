Irak: Suudi Arabistan-İran görüşmelerinin 5. turu "olumlu" seyrediyor - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile İran arasındaki görüşmelerin 5. turunun "olumlu" seyrettiğini ve iki ülke arasında diplomatik temsilin yeniden başlamasıyla sonuçlanabileceğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Suudi Arabistan-İran görüşmelerinin 5. turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahhaf, "Görüşmelerin atmosferi sakindi, olumlu ve anlayış hali vardı. Görüşmeler güvenlik dosyası dahil birçok dosyayı kapsıyordu." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin de görüşmelere katıldığını aktaran Sahhaf, 5. tur görüşmelerinin halen devam ettiğini kaydetti.

Sahhaf, görüşmelerin 5. turunda temel konuların birbirine yakınlaştırılmasında yol alındığını ve iki ülke arasında diplomatik temsilin yeniden başlamasıyla sonuçlanabileceğini dile getirdi.

Taraflar 10 maddelik mutabakat zaptı üzerinde anlaştı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, dün Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, 5. turda tarafların ikili ilişkiler, diplomasi ve güvenlik konularında 10 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"in sosyal medya hesabında yer alan haberde de Tahran ile Riyad arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen 5. tur görüşmelerin olumlu atmosferde geçtiği, bir sonraki görüşmenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılmasının öngörüldüğü aktarılmıştı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.

Amerikan "The Atlantic" dergisine 3 Mart'ta röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'la ilgili olarak, "Onlar bizim komşumuz. Ebediyen de komşumuz olacaklar. Ne biz onlardan kurtulacağız ne onlar bizden kurtulacak. Bu yüzden sorunu çözmeli ve bir arada yaşamanın yollarını aramalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında 16 Mart'ta yapılması planlanan görüşmeler ise Suudi Arabistan'da birçoğu Şii olmak üzere 81 kişinin bir günde idam edilmesinin ardından Tahran tarafından geçici olarak ertelenmişti.