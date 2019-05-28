Son Dakika Haberleri: Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı
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Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı

1 saat önce

Irak hükümeti, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı, System.String[]
Irak hükümeti, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısını onayladı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısı onaylandı.
Suudi Arabistan ile Irak arasındaki diplomatik ilişkiler, 25 yıl sonra Aralık 2015'te yeniden başlamıştı.
Uzun süre devam eden gerilimin ardından 25 Şubat 2017'de dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Bağdat'ı ziyaret etmiş, Haziran 2017'de de dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasabi de 115 kişilik yatırım heyetiyle 2 Nisan 2019'da Bağdat'a gelmiş ve Irak'ın Suudi Arabistanlı yatırımcılara 186 yatırım fırsatı sunduğunu açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:50 Kaynak: AA
Irak, Suudi Arabistan, Güncel
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