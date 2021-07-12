Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 106, Kuveyt'te 19 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 106 kişinin öldüğü, 4 bin 310 vaka tespit edildiği, 7 bin 73 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 16 bin 494'e, vaka sayısının 501 bin 923'e yükseldiği, 400 bin 378 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin daha vefat ettiği, 1770 yeni vaka kaydedildiği, 1694 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 136, vaka sayısının da 377 bin 364'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 357 bin 256 olduğu kaydedildi.