Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 35, Suudi Arabistan'da 13, Ürdün'de 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 264 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 158 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 316'ya, vaka sayısının da 1 milyon 371 bin 475'e çıktığı, 1 milyon 265 bin 455 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 1173 kişide virüs tespit edildiği, 1389 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 7 bin 876'ya, vaka sayısının 492 bin 785'e yükseldiği, 472 bin 939 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 575 yeni vaka tespit edildiği, 520 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 9 bin 781, vaka sayısının 753 bin 192, iyileşenlerin de 736 bin 699 olduğu aktarıldı.