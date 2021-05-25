Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Suudi Arabistan'da 14, Ürdün'de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 938 yeni vaka tespit edildiğini, 4 bin 279 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 16 bin 241'e, vaka sayısının da 1 milyon 176 bin 980'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 90 bin 891 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1389 kişinin enfekte olduğu, 912 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 7 bin 278'e, vaka sayısının 443 bin 460'a, iyileşenlerin sayısının ise 426 bin 589'a ulaştığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 11 kişinin vefat ettiği, 920 yeni vaka kaydedildiği, 483 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 395'e, vaka sayısının 732 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısının da 712 bin 458'e yükseldiği aktarıldı.