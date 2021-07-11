Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 33, Suudi Arabistan'da 13, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 7 bin 616 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 937 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 548, vaka sayısının da 1 milyon 429 bin 362'ye çıktığı bildirilen açıklamada, 1 milyon 306 bin 454 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1112 kişinin virüse yakalandığı, 1189 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 976, vaka sayısının 501 bin 195 olduğu, iyileşenlerin sayısının da 482 bin 414'e yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 569 yeni vaka tespit edildiği, 605 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 9 bin 836, vaka sayısının 756 bin 923, iyileşenlerin sayısının da 739 bin 948 olduğu aktarıldı.

Libya

Libya hükümeti, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta boyunca kafe ve toplantı salonlarının kapatılmasına karar verdi.

Başbakan Abdulhamid ed- Dibeybe Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, 2 hafta boyunca kafe, sosyal etkinliklerin yapıldığı salonların kapalı olacağını, taziye ve düğün gibi merasimlerin yapılmayacağını ve toplu taşımanın kullanılmayacağını bildirdi.

Karar kapsamında semt pazarları ile alışveriş merkezlerinde de koruyucu önlemlerin alınacağı ve restoranların da paket servis hizmeti vereceği ifade edildi.

Libya'da resmi verilere göre, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 bin 240 kişi öldü, 204 bin 90 kişi virüse yakalandı, 180 bin 860 kişi ise iyileşti.