Irak'ta 1 ABD askeri öldü

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri Irak'ın Musul kentinde bir Amerikan askerin öldüğünü duyurdu.

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri Irak'ın Musul kentinde bir Amerikan askerin öldüğünü duyurdu.



Irak'taki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak güçlerine müsteşarlık yapan bir ABD askerinin görev sırasında Musul'da hayatını kaybettiğini belirtildi. Açıklamada ABD'li askerin kimliğine ve ölüm nedenine yer verilmedi.



Irak'ta 2014 yılındaki DEAŞ işgalinin ardından sayıları 5 bin ile 10 bin arası olarak tahmin edilen Amerikan askeri bulunuyor. - ERBİL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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