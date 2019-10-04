Son Dakika Haberleri: Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi
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Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

1 saat önce

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi, System.String[]

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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