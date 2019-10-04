Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi
1 saat önce
Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi
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