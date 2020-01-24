Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi - Son Dakika Dünya

Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi

6 saat önce

Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi

Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.


Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon kişi katıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:54 
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