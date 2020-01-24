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Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi
6 saat önce
Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokağa indi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:54
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