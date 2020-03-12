Irak'ta 15 korona hastasının iyileştiği açıklandı - Son Dakika

Irak'ta korona virüsü vak'aları artarken Irak Sağlık Bakanlığı, virüse yakalanan 15 kişin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam 68 yeni tip korona virüsü vak'asında hastanelerde tedavi gören 15 kişinin taburcu olduğunu bildirerek, 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) korona vak'alarını kapsamazken, IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine 19 vak'anın göründüğü Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 1 kişinin taburcu olduğu ve bir kişi hayatını kaybetti. Diğer hastaların tedavileri sürüyor.

IKBY virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası seferleri ileri bir tarihe kadar yasakladığı bildirildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)