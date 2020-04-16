Irak'ta 16 binden fazla tutuklu tahliye edildi - Son Dakika

Irak'ta korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla cezaevlerinde bulunan 16 binden fazla tutuklunun tahliye edildiği bildirildi.



Irak Yüksek Yargısı tarafından yapılan açıklamada 17 Mart'tan bu yana ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararından 15 Nisan tarihine kadar toplam 16 bin 45 tutuklunun tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, kararın ülkedeki cezaevlerinde korona virüsünün yayılmamasını engellemek amacıyla aldığını belirtildi.



Irak Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a, toplam vaka sayısının ise bin 415'e ulaştığı belirtildi. - ERBİL