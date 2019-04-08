Son Dakika Haberleri: Irak'ta 16. Ticaret Fuarı Düzenlendi

Irak'ta 16. Ticaret Fuarı Düzenlendi

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 16. Ticaret Fuarı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 16. Ticaret Fuarı düzenlendi. Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkeler katıldı. Fuar 13 Nisan'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:52 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel
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