Irak'ta "2,5 milyar dolar kayıp" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta "2,5 milyar dolar kayıp" iddiası

16.10.2022 12:44
Irak'ta "2,5 milyar dolar kayıp" iddiası

Irak'ta, Genel Vergi Dairesine ait banka mevduatı olan 2,5 milyar doların, bir devlet bankasından çalındığı iddia edildi.

Irak'ta, Genel Vergi Dairesine ait banka mevduatı olan 2,5 milyar doların, bir devlet bankasından çalındığı iddia edildi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Maliye Bakanlığı söz konusu meblağın devlet bankasından çalındığı iddialarına ilişkin inceleme başlatması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı gönderdi.

Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı aktarıldı.

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya es-Sudani de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sudani, yazılı açıklamasında "Devlet kurumlarına amansızca sirayet eden yolsuzlukları önleme konusunda asla geri adım atmayacağız. Bu konuyu (yolsuzluklarla mücadele) hükümet programımızın en başına koyduk. Vergi Dairesine ait mevduatların çalınması gibi Iraklıların paralarının gereksiz yere harcanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi de "kayıplara karışan 2,5 milyar dolar meselesinin kolay geçiştirilmeyeceğini" ifade ederek, Meclisin konuyla ilgili sert tutumunun olacağını vurguladı.

Kazımi ve ekibine uçuş yasağı talebi

Irak Meclisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Macid Şengali de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili incelemeler sonuçlanıncaya kadar Başbakan Mustafa el-Kazımi ve eski Maliye Bakanları ve Bakanlıktaki ilgili yetkililer hakkında "yurt dışına uçuş yasağı" getirilmesini istedi.

Şengali, Meclise de konuyla ilgili olağanüstü oturum düzenleme çağrısında bulundu.

Öte yandan Iraklı bir avukat da savcılığa başvurarak, Kazımi hükümetinin "yurt içi ve yurt dışı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalama ile atama yapma yetkisi bulunmadığı" için Başbakan'ın yanı sıra kabinedeki bazı bakanlar ile devlet dairelerindeki genel müdürler ve müsteşarlara, yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi istenen kişiler hakkında, mahkemede "mali ve idari yolsuzluk dosyaları" bulunduğu da iddia edildi.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerden bir yıl sonra 13 Ekim'de yeni Cumhurbaşkanı seçilebildi. Cumhurbaşkanlığına seçilen Abdullatif Reşid de Muhammed Şiya es-Sudani'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

YORUMLAR
500
'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar 'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı Belediye personeline rekor promosyon: 11 bin 100 lira hesaplara yatırılacak Belediye personeline rekor promosyon: 11 bin 100 lira hesaplara yatırılacak
Kaynak: AA

Banka, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta '2,5 milyar dolar kayıp' iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 16:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta "2,5 milyar dolar kayıp" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement