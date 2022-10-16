Irak'ta "2,5 milyar dolar kayıp" iddiası

Irak'ta, Genel Vergi Dairesine ait banka mevduatı olan 2,5 milyar doların, bir devlet bankasından çalındığı iddia edildi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Maliye Bakanlığı söz konusu meblağın devlet bankasından çalındığı iddialarına ilişkin inceleme başlatması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı gönderdi.

Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı aktarıldı.

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya es-Sudani de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sudani, yazılı açıklamasında "Devlet kurumlarına amansızca sirayet eden yolsuzlukları önleme konusunda asla geri adım atmayacağız. Bu konuyu (yolsuzluklarla mücadele) hükümet programımızın en başına koyduk. Vergi Dairesine ait mevduatların çalınması gibi Iraklıların paralarının gereksiz yere harcanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi de "kayıplara karışan 2,5 milyar dolar meselesinin kolay geçiştirilmeyeceğini" ifade ederek, Meclisin konuyla ilgili sert tutumunun olacağını vurguladı.

Kazımi ve ekibine uçuş yasağı talebi

Irak Meclisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Macid Şengali de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili incelemeler sonuçlanıncaya kadar Başbakan Mustafa el-Kazımi ve eski Maliye Bakanları ve Bakanlıktaki ilgili yetkililer hakkında "yurt dışına uçuş yasağı" getirilmesini istedi.

Şengali, Meclise de konuyla ilgili olağanüstü oturum düzenleme çağrısında bulundu.

Öte yandan Iraklı bir avukat da savcılığa başvurarak, Kazımi hükümetinin "yurt içi ve yurt dışı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalama ile atama yapma yetkisi bulunmadığı" için Başbakan'ın yanı sıra kabinedeki bazı bakanlar ile devlet dairelerindeki genel müdürler ve müsteşarlara, yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi istenen kişiler hakkında, mahkemede "mali ve idari yolsuzluk dosyaları" bulunduğu da iddia edildi.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerden bir yıl sonra 13 Ekim'de yeni Cumhurbaşkanı seçilebildi. Cumhurbaşkanlığına seçilen Abdullatif Reşid de Muhammed Şiya es-Sudani'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.