Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Irak'ta 2 asker şehit oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Irak'ta 2 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var
Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
03:43 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti - Son Dakika Haber
02:55 Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi - Son Dakika Haber
01:58 Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika Haber
01:57 Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika Haber
01:25 Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 04:14:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]