Irak'ta 2 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Basra vilayetindeki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, geçen ay güvenlik güçlerinin Basra'nın Um Kasr Limanı ile Nasıriye kent merkezindeki Zeytun Köprüsü'ndeki göstericilere müdahalesinde 2 kişi yaralanmıştı. Yaralanan iki gösterici tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.