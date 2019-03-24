Irak'ta 2 İntihar Saldırısı Engellendi
1 saat önce
Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 2 intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak
'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 2 intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi
Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Musul
iline bağlı Kayravan ilçesinin doğusunda yer alan Ammaşe köyünde terör eylemi hazırlığındaki 2 intihar eylemcisinin etkisiz hale getiriliği belirtildi.
Öte yandan, Sincar
'da Haşdi Şabi güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 intihar bombacısının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Haşdi Şabi güçleri, Suriye
'den Irak'a geldiği tahmin edilen 3 intihar eylemcisinin yarım saat süren çatışmanın ardından kendilerini havaya uçurduklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada olayda Haşdi Şabi güçlerinde herhangi bir can kaybı meydana gelmediği vurgulandı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:49 Kaynak: İHA
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