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Irak'ta 20 sivilin öldüğü polis baskınına "asılsız ihbar" neden olmuş - Son Dakika

Irak'ta 20 sivilin öldüğü polis baskınına "asılsız ihbar" neden olmuş

02.01.2022 15:34
Irak'ta 20 sivilin öldüğü polis baskınına "asılsız ihbar" neden olmuş

Irak'ın Babil kentinde 20 sivilin ölümüne neden olan polis baskınının uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli bir yüzbaşının kayınpederi hakkındaki asılsız ihbarı nedeniyle yaşandığı, bazı güvenlik güçlerinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Babil kentinde 20 sivilin ölümüne neden olan polis baskınının uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli bir yüzbaşının kayınpederi hakkındaki asılsız ihbarı nedeniyle yaşandığı, bazı güvenlik güçlerinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Babil polisi kaynakları, 30 Aralık Perşembe günü kentin kuzeyinde bir eve düzenlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin ölümüyle sonuçlanan baskınla ilgili soruşturma hakkında bilgi verdi.

İlk soruşturma bulgularına göre, olayın kayınpeder ile Bağdat'ta uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli yüzbaşı rütbesindeki damadı arasında yaşanan basit bir aile anlaşmazlığından kaynaklandığı ifade edildi.

Söz konusu damadın görevini kötüye kullanarak, çiftçilik yapan kayınpederi hakkında "uyuşturucu taciri olduğu ve evinde teröristleri sakladığı" şeklinde yalan ihbarda bulunduğu ve emniyet güçlerinin de bu kişileri gözaltına almaya çalıştığı ancak bu sırada mukavemet gösterilmesi üzerine karşılıklı ateş açıldığı kaydedildi.

Destek kuvvetlerin gelmesiyle ev ile çevresinin kordon altına alındığını sonrasında da güvenlik güçleriyle aranan kişiler arasında silahlı çatışma yaşandığını aktaran kaynaklar, olayda aynı aileden kayınpeder, kadınlar ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin öldüğünü belirtti.

Baskına katılan ve aralarında subayların da bulunduğu bazı güvenlik güçlerinin gözaltına alındığı kaydedilirken, bu konuda bir sayı verilmedi.

Irak Ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı, 31 Aralık 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, Babil'in Er-Reşayid bölgesinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan 2 kişinin gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldığı, yaşanan silahlı çatışmada aynı aileden 20 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Yerel kaynaklar, ölenlerden 6'sının çocuk olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Bağdat, Aralık, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta 20 sivilin öldüğü polis baskınına 'asılsız ihbar' neden olmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta 20 sivilin öldüğü polis baskınına "asılsız ihbar" neden olmuş - Son Dakika
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