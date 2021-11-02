Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi - Son Dakika

Irak yargısı, ülkenin güneyindeki Basra ilinde siyasi sınıfın yolsuzluğunu kınayan halk protestolarında bir göstericiyi öldürmekten suçlu bulunan iki kişi için ölüm cezası verdi.

Yüksek Yargı Konseyi, Basra Ceza Mahkemesi'nin bir göstericinin öldürülmesinden suçlu bulunan iki kişiyle ilgili aldığı karara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Basra kentindeki Şattü'l-Arap üniversite okullarının yakınında ekim gösterilerine katıldığı sırada vurulan protestocunun net öldürülme tarihi belirtilmedi ancak, haklarında idam kararı verilen iki kişinin suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Açıklamada suçluların terör eylemi gerçekleştirmekle yargılandığı ve haklarındaki hükmün bu yöndeki kanuna göre verildiği ifade edildi.

Aynı mahkeme dün, halk protestolarını destekleyen duruşlarıyla tanınan gazeteci Ahmed Abdusamed ve fotoğrafçı Safa Gali'yi 10 Ocak'ta öldürmekle suçlanan kişiye de ölüm cezası vermişti.

Ekim 2019'da, yaklaşık bir yıl süren "siyasi sınıfın yozlaşması ve dışa bağımlılığının" kınandığı yaygın halk protestolarında, onlarca aktivist ve gazeteci de dahil olmak üzere resmi rakamlara göre 560 kişi hayatını kaybetmişti.