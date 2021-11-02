Üye Girişi
Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi - Son Dakika

Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi

02.11.2021 16:51
Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi

Irak yargısı, ülkenin güneyindeki Basra ilinde siyasi sınıfın yolsuzluğunu kınayan halk protestolarında bir göstericiyi öldürmekten suçlu bulunan iki kişi için ölüm cezası verdi.

Irak yargısı, ülkenin güneyindeki Basra ilinde siyasi sınıfın yolsuzluğunu kınayan halk protestolarında bir göstericiyi öldürmekten suçlu bulunan iki kişi için ölüm cezası verdi.

Yüksek Yargı Konseyi, Basra Ceza Mahkemesi'nin bir göstericinin öldürülmesinden suçlu bulunan iki kişiyle ilgili aldığı karara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Basra kentindeki Şattü'l-Arap üniversite okullarının yakınında ekim gösterilerine katıldığı sırada vurulan protestocunun net öldürülme tarihi belirtilmedi ancak, haklarında idam kararı verilen iki kişinin suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Açıklamada suçluların terör eylemi gerçekleştirmekle yargılandığı ve haklarındaki hükmün bu yöndeki kanuna göre verildiği ifade edildi.

Aynı mahkeme dün, halk protestolarını destekleyen duruşlarıyla tanınan gazeteci Ahmed Abdusamed ve fotoğrafçı Safa Gali'yi 10 Ocak'ta öldürmekle suçlanan kişiye de ölüm cezası vermişti.

Ekim 2019'da, yaklaşık bir yıl süren "siyasi sınıfın yozlaşması ve dışa bağımlılığının" kınandığı yaygın halk protestolarında, onlarca aktivist ve gazeteci de dahil olmak üzere resmi rakamlara göre 560 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölüm Cezası, Basra, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri 17:32 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 17:24 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada 17:11 Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı 16:59 Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 16:45 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu 16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:31 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:23 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
17:09 Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi!
16:55 Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
16:44 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
Timsahların korkulu rüyası kadın! Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşlayıp sonra sos dökerek yedi Timsahların korkulu rüyası kadın! Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşlayıp sonra sos dökerek yedi         
17:50
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum         
17:26
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika! Son Dakika! "Biontech'te 3. doza gerek yok" diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız         
17:06
Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar         
16:58
Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli         
16:35
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 17:57:59. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement