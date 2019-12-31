Irak'ta, 2019 yılında 1 milyondan fazla iç göçmen evlerine döndü - Son Dakika
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Irak'ta, 2019 yılında 1 milyondan fazla iç göçmen evlerine döndü

6 saat önce

Irak'ta bu yıl, 1 milyon 350 bin iç göçmenin DEAŞ'tan tamamen temizlenen bölgelerdeki evlerine döndüğü bildirildi.

Irak'ta, 2019 yılında 1 milyondan fazla iç göçmen evlerine döndü, System.String[]

Irak'ta bu yıl, 1 milyon 350 bin iç göçmenin DEAŞ'tan tamamen temizlenen bölgelerdeki evlerine döndüğü bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Şube İşleri Dairesi Genel Müdürü Ali Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, son 1 yıl içinde ülkenin farklı bölgelerindeki sığınmacı kampları ve kiralık evlerde ikamet eden 240 bin ailenin terk ettikleri bölgelere döndüğünü ifade etti.

Abbas, toplamda 1 milyon 350 bin kişinin 2019 yılı boyunca evlerine döndüğünü, dönüşlerin en çok görüldüğü vilayetlerin başında batıdaki Enbar'ın geldiğini kaydetti.

Genel Müdür Abbas, Salahaddin, Musul, Kerkük, Diyala ve Bağdat'tan da dönüşlerin yaşandığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesi ve ardından ülke topraklarının üçte birini denetimine almasıyla çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyala vilayetlerinde büyük bir göç dalgası yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 39 milyonluk nüfusun 11 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğu Irak'ta, 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 5 milyon kişi evlerini terk ederek daha güvenli olan kuzey bölgelerine sığınmak zorunda kalmıştı.


Iraklı güçler, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları Kerkük, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerindeki kırsal bölgelerde zaman zaman sivillere ve emniyet güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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