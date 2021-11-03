Irak'ta 2700 yıllık meyve sıkma tesisi bulundu - Son Dakika

Irak'ın Dohuk vilayetindeki Khinis beldesi yakınlarında İtalya'nın Udine üniversitesi ve Dohuk Tarih Eserler Müdürlüğü jeologları tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucu, Asur döneminden kalma 2700 yıl önceye ait şarap üretiminde kullanılan meyve sıkma tesisi bulundu. Mezopotamya bölgesinde bulunan tesis, Asur Kralı II. Sargon'un oğlu ve halefi Sanherib (MÖ 704-681) dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Dohuk Tarih Eserler Müdürü Bekas Brefkany, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.