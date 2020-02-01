Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı - Son Dakika

Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

17 dakika önce

Irak'a gelen 3 Çin vatandaşının yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla ülkeye girişine izin verilmedi.

Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı, System.String[]

Irak'a gelen 3 Çin vatandaşının yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla ülkeye girişine izin verilmedi.

Erbil Havalimanı Pasaport İşlerimi Sorumlusu Rızgar Ferzende Efendi AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanında 3 Çin vatandaşının yeni tip koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak ülkeye girişlerine izin verilmediğini ifade etti.

Efendi, havalimanına gelen Çin vatandaşlarının sağlık durumuna bakılmaksızın alınan önemler çerçevesinde ülkelerine geri gönderilecekleri uyarısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı da daha önce gümrük ve sınır kapılarına gönderdiği yazıda, Çin'i 14 Ocak'tan sonra ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin ülkeye sokulmaması kararını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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