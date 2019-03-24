Irak'ta 3 Deaş'lı Terörist Üzerilerindeki Bombaları Patlattı
17 dakika önce
Suriye'den Irak'ın kuzeyindeki Musul'un Sincar ilçesine sızmaya çalışırken fark edilen terör örgütü DEAŞ'ın 3 üyesi, üzerilerindeki bombaları patlattı.
Suriye
'den Irak
'ın kuzeyindeki Musul
'un Sincar
ilçesine sızmaya çalışırken fark edilen terör örgütü DEAŞ'ın 3 üyesi, üzerilerindeki bombaları patlattı.
Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den gelen intihar eylemcisi 3 DEAŞ'lı teröristin Sincar'ın Siba köyüne sızdığını fark eden güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını ifade etti.
Nevaf, teröristlerin, kaçacak yeri kalmayınca üzerilerindeki bombaları infilak ettirdiklerini kaydetti.
Patlamada 3 teröristin hayatını kaybettiğini belirten Nevaf, güvenlik güçlerinde can kaybının yaşanmadığını aktardı.
DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük
, Diyala
ve Salahaddin'in kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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