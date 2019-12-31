Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika

Irak, ABD savaş uçaklarının Şii Haşdi Şabi üssüne düzenlediği ve 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.



Irak'ın protestolar nedeniyle istifa eden Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Irak- Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde ABD uçaklarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenler için ülkede 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.



Yasın bugünden itibaren başladığını belirten açıklamada, "Önceki gün Kaim bölgesinde düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybeden silahlı kuvvetlerimizin mensupları için 3 gün yas ilan edildi" ifadelerine yer verildi.



Haşdi Şabi'nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada Irak-Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında 27 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi. - ERBİL