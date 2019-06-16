Irak'ta 39 yıldır ayakkabı tamir ediyor
44 dakika önce
- Ayakkabı tamir edilmesinden detaylar 39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan ile röportaj Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan ilçesinde 39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş mesleğini icra ederek geçimini sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:28 Kaynak: AA
- Ayakkabı tamir edilmesinden detaylar
39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan ile röportaj Irak
'ın Süleymaniye
kentine bağlı Derbendihan ilçesinde 39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş mesleğini icra ederek geçimini sağlıyor.
Asena Atalay'ın babası 1,5 aydır cezaevinde
Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası