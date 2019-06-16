Son Dakika Haberleri: Irak'ta 39 yıldır ayakkabı tamir ediyor
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Irak'ta 39 yıldır ayakkabı tamir ediyor

44 dakika önce

- Ayakkabı tamir edilmesinden detaylar 39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan ile röportaj Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan ilçesinde 39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş mesleğini icra ederek geçimini sağlıyor.

- Ayakkabı tamir edilmesinden detaylar
39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan ile röportaj Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan ilçesinde 39 yıldır ayakkabı tamir eden Ali Subhan, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş mesleğini icra ederek geçimini sağlıyor.
Irak'ta 39 yıldır ayakkabı tamir ediyor
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:28 Kaynak: AA
Süleymaniye, Irak, Güncel
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