Son Dakika Haberleri: Irak'ta 4. Uluslararası Deaş Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı Başladı

Irak'ta 4. Uluslararası Deaş Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı Başladı

43 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 60 ülkeden temsilcinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası DEAŞ Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı başladı.

Irak'ta 4. Uluslararası Deaş Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı Başladı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 60 ülkeden temsilcinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası DEAŞ Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı başladı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki terörist düşünce ve radikallikle mücadeleyle ilgili oturumların gerçekleştirileceği konferansın iki gün süreceğini belirtti.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan da gazetecilere yaptığı açıklamada, konferansın, terör örgütü DEAŞ'ın Irak topraklarında yenilgiye uğradığı bir zamanda düzenlendiğini ve örgütün sadece Suriye'nin bazı bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Maan, DEAŞ'ın, aşırılıkçı düşüncesini yaymak için farklı medya organlarından faydalanmaya çalıştığını belirtti.

Irak güçleri, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de örgüt militanlarının özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:45 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Rusya, ABD'nin Askeri Müdahale Tehdidinde Bulunduğu Maduro'ya Sahip Çıktı

İngiltere'de Üç Milletvekili Brexit Sürecinin Kötü Yönetilmesi Sebebiyle İstifa Etti Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 01:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta 4. Uluslararası Deaş Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]