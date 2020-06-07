Irak'ta 40 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika

Irak'ta 40 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Diyala kentinin 8 ilçe ve kasabasında düzenlenen baskınlarda 40 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Diyala kentinin 8 ilçe ve kasabasında düzenlenen baskınlarda 40 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Diyala Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Nihat Mahdavi, AA muhabirine, kente bağlı 8 ayrı ilçe ve kasabada baskınlar yapıldığını söyledi. Baskınların Bakuba, Sayda ve Mıkdadiye ilçeleri ve ilçelere bağlı kasabalarda yapıldığı bilgisini paylaşan Mahdavi, baskınlarda 40 DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi. Mahdavi, yakalananların tamamının arananlar listesinde olduğunu ve mahkemeye sevk edildiğini kaydetti. Kırsal bölgelerdeki saldırılar devam ediyor DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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