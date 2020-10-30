Irak'ta 47 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 47 artarak 10 bin 862'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 47 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 878 kişiye virüs tanısı konuldu, 2 bin 855 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 862'ye, vaka sayısı 470 bin 633'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 397 bin 241'e ulaştı.

Mısır'dan Irak'a tıbbi yardım

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından Kovid-19'la mücadeleye destek için gönderilen 15 ton tıbbi malzeme taşıyan uçağın Bağdat Uluslararası Havalimanı'na indiği belirtildi.

Mısır, 5 Eylül'de de Irak'a 11 tonluk tıbbi yardım göndermişti.