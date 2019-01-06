Irak'ta 5.7 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
IRAK'ın, İran sınırında bulunan Hanekin kentinde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
IRAK'ın, İran
sınırında bulunan Hanekin
kentinde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 16.42'de meydana gelen depremin merkez üssünü, Irak
'ın Hanekin kenti olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. - Irak
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:18 Kaynak: DHA
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