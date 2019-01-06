Son Dakika Haberleri: Irak'ta 5.7 Büyüklüğünde Deprem

Irak'ta 5.7 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

IRAK'ın, İran sınırında bulunan Hanekin kentinde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'ta 5.7 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
IRAK'ın, İran sınırında bulunan Hanekin kentinde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 16.42'de meydana gelen depremin merkez üssünü,  Irak'ın Hanekin kenti olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. - Irak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

İran, Hanekin, Irak, Güncel
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