Son Dakika Haberleri: Irak'ta 5 Avcı Deaş Tarafından Öldürüldü

Irak'ta 5 Avcı Deaş Tarafından Öldürüldü

52 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Felluce kentinde 5 avcıyı silahla tarayarak öldürdü.

Irak'ta 5 Avcı Deaş Tarafından Öldürüldü, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Felluce kentinde 5 avcıyı silahla tarayarak öldürdü.

Enbar'daki Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayetine bağlı Felluce kentinin kuzeyinde yer alan Sarsar Göleti yakınlarında 5 avcının silahla taranarak öldürüldüğünü söyledi.

Avcıların DEAŞ tarafından öldürüldüğünü dile getiren Duleymi, cenazelerin Felluce'de bulunan bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Irak'ın batısında yer alıp Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinin yine çöl bölgelerinde, geçen salı günü daha önce kaçırılan 10 sivilden 7'sinin cesedine ulaşılmıştı.

Iraklı güçler, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren varlığının Aralık 2017'de büyük oranda sona erdiğini duyursa da teröristler özellikle kırsal bölgelerde zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bağdat yönetimi, Suriye'de Irak sınırına yakın bölgelerde gizlenen teröristlerin sığınmacı görünümünde ülkenin iç kesimlerine sızıp yeni bir güvenlik tehdidi oluşturmasından endişeleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:55 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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