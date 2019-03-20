Son Dakika Haberleri: Irak'ta 5 Deaş Mensubu Yakalandı

Irak'ta 5 Deaş Mensubu Yakalandı

1 saat önce

Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ adına halktan haraç toplayan ve daha önce örgütün sözde askeri divanı üyesi oldukları belirlenen 5 terörist yakalandı.

Irak'ta 5 Deaş Mensubu Yakalandı, System.String[]
Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ adına halktan haraç toplayan ve daha önce örgütün sözde askeri divanı üyesi oldukları belirlenen 5 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Nur, Zehra, Bekir ve Suk Benni mahallelerine düzenlenen operasyonlarda, son dönemde Musul'daki birçok doktor ve okul müdürüne tehdit mektupları göndererek DEAŞ adına haraç isteyen ve daha önce örgütün sözde askeri divanı üyesi oldukları belirlenen DEAŞ'lı 5 teröristin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan bu kişilerin, gözaltı merkezlerinde verdikleri ifadede suçlarını itiraf ettiği kaydedildi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirip yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul vilayetini Temmuz 2017'de geri almıştı.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede büyük oranda temizlendiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor. DEAŞ unsurlarının, Irak'ın kuzeyinde Musul ve Kerkük, doğusunda Diyala, orta kesiminde Salahaddin ve batısında ise Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlendiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Musul, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor Propaganda Serbestliği ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:49:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta 5 Deaş Mensubu Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]