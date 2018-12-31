Son Dakika Haberleri: Irak'ta 508 Yabancı Deaş'lı Olmaktan Suçlu Bulundu

Irak'ta 508 Yabancı Deaş'lı Olmaktan Suçlu Bulundu

14 dakika önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 2018'de "terör örgütü DEAŞ mensubu" olma suçlamasıyla yargılanan çoğu kadın 508 yabancı uyruklu kişi ile 616 Iraklının mahkemelerce "suçlu" bulunduğunu açıkladı.

Irak'ta 508 Yabancı Deaş'lı Olmaktan Suçlu Bulundu, System.String[]
Irak Yüksek Yargı Konseyi, 2018'de "terör örgütü DEAŞ mensubu" olma suçlamasıyla yargılanan çoğu kadın 508 yabancı uyruklu kişi ile 616 Iraklının mahkemelerce "suçlu" bulunduğunu açıkladı.

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kanununa göre yargılanan ve DEAŞ'a mensup olduğu kesinleşen yabancı uyrukluların sayısı 2018 yılında 508'e ulaştı. Bu kişilerden 466'sı kadın, 42'si erkek. Bu kişiler arasında 77'si kadın ve 31'i erkek 18 yaş altı 108 çocuk bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl içinde "terör örgütü DEAŞ mensubu" olma suçlamasıyla yargılanan 616 Iraklının da "suçlu" bulunduğunu aktaran Bayraktar, söz konusu Iraklılara ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

Irak'ta DEAŞ mensubu olmakla suçlanan kişilerin terörle mücadele kanununun 4. maddesine göre yargılandığı belirtiliyor. Söz konusu madde, bu kişilere idam ya da müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyor.


Irak güvenlik güçleri 2014-2017 yıllarında çok sayıda kişiyi DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmişti. Irak ordusu ise yaklaşık 9 ay süren operasyon sonucunda 11 Temmuz 2017'de kenti geri almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:25 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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