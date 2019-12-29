Irak'ta 6 DEAŞ mensubu hava saldırısında öldürüldü - Son Dakika
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Irak'ta 6 DEAŞ mensubu hava saldırısında öldürüldü

6 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Suriye sınırına yakın mevzilerine yönelik hava saldırısında 6 terörist öldürüldü.

Irak'ta 6 DEAŞ mensubu hava saldırısında öldürüldü, System.String[]

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Suriye sınırına yakın mevzilerine yönelik hava saldırısında 6 terörist öldürüldü.

Musul vilayetinde görevli yüzbaşı polis Faysal el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının vilayetin güneyindeki Hazır ilçesi sınırında bulunan DEAŞ mevzilerini hedef aldığını söyledi.

Cuburi, operasyonda 6 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Aralık 2017'de Irak'ta elinde tuttuğu toprakları kaybettikten sonra yeraltına çekildiği ve gizlenmek için seçtiği noktalar arasında Hazır ilçesinin Suriye'ye açılan çöl bölgeleri de bulunuyor.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün başta Kerkük olmak üzere Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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