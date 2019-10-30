Son Dakika Haberleri: Irak'ta 6 gün içinde 100 kişi öldü
Son Dakika Güncel Irak'ta 6 gün içinde 100 kişi öldü

Irak'ta 6 gün içinde 100 kişi öldü

1 saat önce

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak'ta 6 gün içinde 100 kişi öldü, System.String[]

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.


Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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