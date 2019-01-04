Irak'ta 6 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturma
11 dakika önce
- Irak'ta 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmaERBİL - Irak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bağdat'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği Evsizler Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Irak
'ta 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma
ERBİL - Irak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bağdat
'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği Evsizler Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Irak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başkent Bağdat'taki bir Evsizler Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, Bakan Basim Abdulzaman'ın, Bağdat'ın Azamiye bölgesinde yer alan Evsizler Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili acilen bir soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.
Merkezde bulunan bazı kadınların çıkardığı isyan ardından çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanlığından bir heyetin soruşturma başlattığını kaydeden açıklamada, "6 kadının ölümüyle sonuçlanan olayın faillerini bulmak ve cezalandırmak için soruşturmalar devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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