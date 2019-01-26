Son Dakika Haberleri: Irak'ta 9 Milyon Kişinin Kimlik Bilgileri İran'a Verildi İddiası

Irak'ta 9 Milyon Kişinin Kimlik Bilgileri İran'a Verildi İddiası

1 saat önce

Irak İçişleri Bakanlığı, 9 milyon Iraklı vatandaşın kimlik bilgilerinin İran'a verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Irak'ta 9 Milyon Kişinin Kimlik Bilgileri İran'a Verildi İddiası, System.String[]
Irak İçişleri Bakanlığı, 9 milyon Iraklı vatandaşın kimlik bilgilerinin İran'a verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalının haberine göre, Irak İçişleri Bakanlığının, 9 milyon Iraklı vatandaşın "Ulusal Kimlik" olarak adlandırılan kart bilgilerini Tahran yönetimine verdiğini iddia etti.

Haberde, bilgilerin İran'a yakın Irak Hizbullah'ı üzerinden aktarıldığını, transfer işleminin eski Başbakan Haydar el İbadi döneminde yapıldığı ileri sürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı ise yayımladığı yazılı açıklamada, Al Arabiya'nın iddialarının tamamen asılsız olduğu, kimlik bilgilerinin dışarıya aktarılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerinin bulunduğu sistemin akıllı güvenlik duvarıyla korunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:02 Kaynak: AA

İran, Irak, Güncel
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