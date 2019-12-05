Son Dakika Haberleri: Irak'ta ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

6 saat önce

Irak'ın Selahattin ilindeki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı, System.String[]

Irak'ın Selahattin ilindeki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda maddi hasar oluştuğu belirtildi.


Irak askeri kaynaklarına göre, ABD askerlerinin bulunduğu Selahattin ilindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roket düştü. Maddi hasara yol açan saldırıda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.


Irak'ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse geçen Salı günü de roketli saldırı gerçekleştirilmişti. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, Anbar ilindeki Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 roket düştüğünü belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını söylemişti.


Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti. İran yanlısı Şii grupların ise ABD askerinin çıkarılması için hükümete baskıda bulunduğu belirtildi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi
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