Irak'ta ABD askeri üssüne füzeli saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD askeri üssüne füzeli saldırı
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
(İHA)
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